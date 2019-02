Alternative Jagdmethoden zur ASP-Abwehr

Trotz der Rekordstrecke des Jagdjahres 2017/2018 seien die hohen Schwarzwildbestände ein Dauerproblem. Vor diesem Hintergrund wird in Brandenburg auch über umstrittene Jagdmethoden in Siedlungsbereichen nachgedacht. So genehmige die Oberste Jagdbehörde in Potsdam bereits Jägern den Einsatz von Saufängen und laut eines Berichts von maz-online.de denkt das Landwirtschaftsministerium sogar über eine Bewilligung der Bogenjagd nach.