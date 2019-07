ASP-Schutzjagd an der Grenze

So wurde in der vergangenen Woche an der Grenze zu Belgien eine 2-tägige Drückjagd organisiert, bei der etwa 100 Jäger und weitere 50 Jagdhelfer zum Einsatz kamen.

Wie lessentiel.lu berichtet, wurden dabei insgesamt 7 Wildschweine erlegt und 2 weitere Schwarzwild-Kadaver gefunden. Bei den Untersuchungen der 9 Stücke habe bei keinem die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen werden können. Allerdings sei bei einem der gefundenen Kadaver der Test nicht durchführbar gewesen, wie die Seite berichtet.