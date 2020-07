Auerhahn-Schläger vor Gericht

Den Angeklagten, zwei jungen Männern im Alter von 23 und 21 Jahren, wird vorgeworfen, im vergangenen August nach dem Besuch eines Volksfestes am Feldberg in einem Schutzgebiet einen Auerhahn gestört und beunruhigt zu haben. Dem Jüngeren wird zudem die anschließende Tötung des geschützten Vogels zur Last gelegt.

Die Männer gaben an, den Auerhahn aus einer Bedrohungslage heraus erschlagen zu haben – also aus Notstand (die DJZ berichtete). Das sah eine Zeugengruppe offensichtlich anders. Mehrere Beobachter griffen die beiden jungen Männer an, schlugen, traten, würgten sie und übergossen sie mit Bier.