BdB – „Nicht jeder Jäger ist ein Jäger”

Den Festvortrag hielt Eberhard Baron v. Gemmingen-Hornberg. Seine Ausführungen standen unter dem Leitgedanken, dass nicht jeder Weidmann ein Jäger ist. Es gäbe auch den bloßen Jagdscheininhaber, so Gemmingen. Der habe ein hochmodernes Gewehr mit modernster Optik, setze sich mit dieser phänomenalen Ausrüstung während der Nacht in seinen winzigen Pirschbezirk an einen Kirrhaufen und schösse in der Dunkelheit auf schwarze Flecken. Und dann glaube er, dies sei tatsächlich Jagd.

rr