Schlange sorgt für Aufsehen

In einem Motel nahe Althengstett (Baden-Württemberg) sichteten die Angestellten in den Abendstunden eine etwa 1,3 Meter lange Schlange. Doch die Personen verloren das Reptil aus den Augen und die Schlange verschwand im Motel. Polizei und Feuerwehr wurde alarmiert. Gemeinsam mit den Angestellten wurde das Gebäude durchkämmt. Unter einem Getränkeautomat wurden die Retter schließlich fündig. Mit beherztem Griff wurde die ungiftige Ringelnatter gefasst. Anschließend wurde der züngelnde Störenfried in die Natur entlassen.

