Borkenkäferdichten auf Rekordniveau

Um der Lage einigermaßen Herr zu bleiben, will der Landesbetrieb dieses Jahr zuerst das im Februar gefallene Windwurfholz aufarbeiteten und gleichzeitig frisch befallene Bäume so schnell wie möglich aus dem Wald zu bringen. Damit solle die erwartete explosionsartige Vermehrung des Käfers zumindest verlangsamt werden. Oberste Priorität hat die Rettung der intakten Waldbestände in Ost- und Südhessen, sowie der Schutz des benachbarten Waldbesitzes, so HessenForst.

fh