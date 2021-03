Brandenburg: Bleihaltige Büchsenmunition noch verwendbar

Bleihaltige Büchsenmunition darf weiterhin in Brandenburg genutzt werden, dennoch besteht das Gebot bleiminimierte zu verwenden. Mehrere Medien hatten in den letzten Tagen fälschlicherweise berichtet, dass ab dem 1. April ein generelles Verbot von bleihaltiger Büchsenmunition in Brandenburg bestehe. Ein solches Verbot ist jedoch nicht geregelt, vielmehr enthält § 4 Abs. 11 der Durchführungsverordnung ein „Bleiminimierungsgebot“, heißt es in der Pressemitteilung des Landesjagdverbandes Brandenburg.