Brandenburg: Gesamtstrecke rückläufig

Während laut Statistik in den landeseigenen Jagdrevieren, die 10 Prozent der Jagdfläche ausmachen, die Abschüsse bei Rot-, Dam- und Rehwild um 15 Prozent in die Höhe schossen, verringerte sich die Wildstrecke in den privaten Jagdbezirken um 4 Prozent, was laut Ministerium der Menge der vergangenen Jahre entspreche.

Erwähnenswert: Es wurden „nur“ 33.630 Waschbären geschossen, was einem Rückgang von etwa 6 Prozent gegenüber 2017/18 entspricht. Das ist der erste Jahresrückgang seit 2009. Mit 23.157 erlegten Füchsen (-2 Prozent gegenüber dem Vorjahr) wurden auch weniger Rotröcke erbeutet. Beim Feldhasen gibt es hingegen erstmals seit 2015 wieder einen kleinen Anstieg auf insgesamt 2.582 statistisch erfasste Langohren (knapp zwei Drittel davon wurden überfahren).

fh