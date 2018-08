Brandenburg: Wolf jagt Katze

Da sie auf über 300 Meter standen, hielt er an und zückte seine Kamera, um mit dem Zoom besser ansprechen zu können. Es war Rehwild. Seltsam war, dass alle 3 wie erstarrt in Richtung Mais sicherten. Plötzlich schoss ein Wolf aus dem Maisfeld auf die Stoppeln in Richtung der Rehe. In Sekundenschnelle waren die Rehe im gegenüberliegenden Wald verschwunden. Es gelang ihm noch, den Wolf zu filmen, wie er über die Stoppeln in den Wald jagte, den Rehen hinterher.

Als 2 Minuten später eine Katze an ungefähr derselben Stelle aus dem Wald auf die Stoppeln zog, dachte sich der erstaunte Weidmann: „Na Mietzi, Du lebst aber gefährlich“. Der Jäger ahnte, dass der Graue zurückkommen könnte, da unmittelbar hinter dem Waldstück, in dem er verschwunden war, die Autobahn verläuft. Wenn er also die Verfolgung abbrach, würde er bestimmt zurückkehren.

Als sich nach 10 Minuten nichts mehr tat, wollte er den Weg zur Arbeit anbrechen, glaste aber noch einmal mit dem Fernglas den Waldrand ab. Da stand der Wolf plötzlich wieder auf ca. 300 m, wie versteinert. Er lauerte hinaus auf die Stoppeln.