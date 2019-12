Bürgermeister fordert Bogenjagd

Bürgermeister Albers will die Ordnung in seiner Gemeinde wieder herstellen: „Es kann nicht sein, dass unsere Haustiere gefährdet werden, wenn Rotten von Schwarzwild unbehelligt durch Städte und Gemeinden ziehen, weil innerorts geeignete Jagdmethoden nicht eingesetzt werden dürfen.“ Dafür sehe er die Bogenjagd als geeignetes Mittel. Nach dem Scheitern seines letzten Versuchs, diese Jagdart im Umgang mit der Sauen-Situation in Stahnsdorf einzusetzen, habe er den Sächsischen Landwirtschaftsminister nun um einen persönlichen Gesprächstermin gebeten.

me