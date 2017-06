Bundesjägertag 2017

Staubinger betonte die Wichtigkeit des DJV und BJV als Naturschutzverbände. Die Arbeit müsse wesentlich mehr anerkannt und dargestellt werden. „Jagd- und Naturschutzrecht sind getrennte Rechtskreise. Die Überführung des Wolfes ins Jagdrecht kann nur nach Rücksprache mit den Verantwortlichen, den Jägern, in Erwägung gezogen werden“, so Connemann. Der Wunsch von Bartsch ist es, die Interessen im Sinne des Gemeinwohls auszugleichen. Darunter fallen auch Jagd-, Forst- und Landwirtschaft. Crone geht auf die Kritik Fischers gegen Seehofer ein: „SPD und Jäger haben beide viel Tradition. Die SPD steht an der Seite der Jäger und ist kompromissfähig, wie die Reformversuche des BJG gezeigt haben. Es ist nicht mehr zeitgemäß, unterschiedliche Jagdgesetze zu haben. Wir sollten einen 2. Versuch in der kommenden Legislaturperiode unternehmen.“

Beim Festabend des Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern auf dem Sonnendeck der Yachthafenresidenz Hohe Düne fand ein feierlicher Ausklang des Bundesjägertags statt.

sl