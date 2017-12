Genetische Untersuchungen des Senckenberg Institutes lassen keine Zweifel zu: Der Grauhund, der in Bad Wildbad und Bad-Rippoldsau zugeschlagen hat, ist ein Wolfsrüde, der aus einem Rudel aus Niedersachsen stammt. Das teilte das Umweltministerium Baden-Württemberg am gestrigen Montag in einer Pressemitteilung mit. Wo der Grauhund derzeit steckt, ist nicht bekannt.

ml