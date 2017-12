Waschbär besucht Polizisten

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag stromerte ein Waschbär über das Außengelände der Polizeistation Oberursel (Hessen). Polizisten versuchten daraufhin den Panzerknacker umgehend zu stellen. Doch der ließ sich von den Beamten gar nicht stören. Ganz im Gegenteil: Er bediente sich in Gegenwart der Polizisten noch an den umherstehenden Mülltonnen. Na dann Mahlzeit!

