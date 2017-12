Der Fuchs attackierte am vergangenen Donnerstagabend in Siegen-Geiswald (Nordrhein-Westfalen) 2 Joggerinnen auf offener Straße. Eine der beiden wurde dabei am Arm sowie Bein verletzt. Sie wurde im Krankenhaus behandelt. Alarmierte Polizisten verständigten umgehend den Jagdausübungsberechtigten.

