CIC sorgt sich um Gams

Die Mitglieder der Deutschen Delegation des Internationalen Rates zur Erhaltung des Wildes und der Jagd kamen am Wochenende in Oberjoch/Allgäu zu ihrer alljährlichen Herbsttagung zusammen. Diesmal stand die Bejagung der Gams in den bayerischen Alpen im Mittelpunkt. Der CIC kritisiert die aktuelle Jagdstrategie der bayerischen Staatsforsten und fordert demgegenüber eine neue Ausrichtung der Abschussplanung, die Herstellung einer artgerechten Altersstruktur bei der Gams und das Ende der Abschüsse in der Schonzeit. All dies sei im bayerischen Jagdgesetz ohnehin verankert. Man fordere also nichts anderes, als die gesetzlichen Vorgaben auch umzusetzen.

Erst wenn ein wirksames Monitoring betrieben würde, könne man den aktuellen Zustand der Gamspopulation überhaupt beurteilen. Das Prinzip „Wald mit Wild“ müsse auch im Bergwald Geltung haben.