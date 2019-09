Auf Sau im Lampenlicht

Damit der Jäger mithilfe der Taschenlampe Beute macht, müssen für die aufwändige Prozedur jedoch einige Voraussetzungen erfüllt sein. Da nach den Vorgaben in Rheinland-Pfalz die Lampen nicht fest an der Waffe montiert sein dürfen, ist ein Jagdhelfer auf der Kanzel äußerst hilfreich. Während der Helfer leuchtet, kann der Schütze sich ausschließlich auf den Schuss konzentrieren. Bei Bedienung von Taschenlampe und Waffe kam es oft dazu, dass der Lichtkegel nicht an der richtigen Stelle saß und so die auserkorene Sau im Dunkeln verborgen blieb.

Ratfatz Feuer frei

Ist die Lampe eingeschaltet, muss der Jäger möglichst ratzfatz schießen. Das Ansprechen muss zuvor mit dem Doppelglas geschehen sein. Dafür ist im Lampenlicht meist keine Zeit. Außerdem ist es äußerst hilfreich, wenn sich der Schütze durch das Fernglas den ungefähren Standort des Zieles einprägt. Dann vergeht keine Zeit beim Raussuchen des richtigen Stückes. Bei größeren Rotten ist das jedoch oft unmöglich. Durch das Gewusel der Frischlinge verändert sich die Position der Stücke in wenigen Augenblicken.

Deutlich leichter fällt die gesamte Prozedur natürlich bei einer einzelnen Sau. Dabei muss der Jäger lediglich zuvor korrekt angesprochen haben. Ganz entscheidend für Erfolg oder Schneidertag ist die Reaktion der Sauen im Hinblick auf das Licht der Taschenlampe. Von schlagartiger Flucht bis hin zum Verbleiben an Ort und Stelle wurde alles beobachtet. Tendenziell war es jedoch so, dass Bachen mit kleineren Frischlingen deutlich empfindlicher reagierten als Überläufertrupps.

Die 1-Jährigen reagierten zwar auch auf das Licht, traten jedoch nur Fluchten von wenigen Metern an und sicherten dann in Richtung Kanzel für ein paar Sekunden. Kam der Schütze dann nicht zu Schuss, traten die Stücke meist ebenfalls die Flucht an.

Sie kommen zurück

Ein einzelner junger Keiler reagierte in derselben Weise wie zuvor beschrieben. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Stücken blieb der Junge nach der Flucht in unmittelbarer Nähe. Und nach ein paar Minuten kam das Stück sogar zurück auf die Freifläche vor dem Sitz. Bei einzelnen Bachen, die kurz vor dem Frischen sind bzw. Frischlinge im Kessel liegen haben, dürfte das Verhalten vermutlich ganz anders sein. Bleibt sowieso die Frage offen, wie Stücke reagieren, wenn sie schon mal schlechte Erfahrungen mit nächtlichem Lampenlicht an der Kirrung gemacht haben.

