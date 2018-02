Damwild-Rettungsaktion

Auf dem Warder See, östlich von Bad Segeberg (Schleswig-Holstein), an der Badestelle des dortigen Internats, wurde gestern ein entkräftetes Stück Damwild gesichtet. Es lag auf der Eisschicht und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr an Land begeben. Die Feuerwehr Rohlstorf und der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurden informiert. Diese baten die Feuerwehr Bad Segeberg mit ihrem Boot, das mit einen Eisschlitten ausgerüstet ist, zu Hilfe zu kommen.