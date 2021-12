Der richtige Waffenschrank

Auch die unterschiedlichen Breiten der Waffenhalterungen müssen bedacht werden. Und ein weiterer Aspekt ist wichtig: In jedem Haus gibt es weitere Wertgegenstände, die in einem Waffenschrank sicher aufbewahrt werden können, wie etwa das wertvolle Fernglas, Zielobjektive, Schalldämpfer, Schmuck, Edelmetalle, Aktenordner mit wichtigen Dokumenten, der Zweitschlüssel des Autos oder während des Urlaubs vielleicht auch die Laptops und Tablets aller Familienangehörigen.

Die Anschaffung eines Tresors ist in der Regel eine einmalige Angelegenheit. Darum sollte man zukunftsorientiert in Bezug auf den Platzbedarf denken.

Wer noch mehr Platz benötigt, sollte – sofern das Haus es zulässt – über einen Waffenraum nachdenken. Wer im Privathaushalt einen geschlossenen Raum mit einer 24er-Mauerstärke zur Verfügung hat, muss lediglich eine Wertschutzraumtür installieren und verfügt dann über einen Tresorraum. Gewerbetreibende wie Büchsenmacher und Waffenhändler müssen hierfür weitere Bedingungen erfüllen.

Muss ich meinen Waffenschrank verankern?

Gesetzlich ist eine Verankerung nicht vorgeschrieben, versicherungstechnisch jedoch sehr wohl. Die VdS Schadenverhütung empfiehlt eine Verankerung aller Tresore, die weniger als 1.000 Kilogramm wiegen. Wenn der Waffenschrank in einer Region steht, in der es häufig zu Wohnungseinbrüchen kommt, empfiehlt sich eine Verankerung in jedem Fall. Es gibt Fälle, in denen der komplette Tresor entwendet und später in aller Ruhe, an einem für die Einbrecher sicheren Ort geöffnet wurde. Je größer, je schwerer und je besser verankert der Tresor ist, desto besser sind die Waffen gesichert.