Dortmund: Jagdmesse im Kommunalwahlkampf

Die üblichen Organisationen vom Deutschen Naturschutzring bis zu Peta kämpfen mit den üblichen, vielfach mit Fakten widerlegten Argumenten gegen die Jagdangebote, vor allem aus Afrika. Und wie üblich schließen sich die Grünen und die Linke den Protesten an und wollen verbieten. Die SPD hat die Jobs bei der Messe im Auge und will erst einmal eine „Ethikkommission“ prüfen lassen. Die CDU sieht keinen Anlass, die Messe als Wirtschaftsunternehmen in ihrem Handeln einzuschränken und vertraut darauf, dass auch in Halle 7 die Gesetze eingehalten werden.