Wie tag24.de berichtet, hatte sich die Wutz in einem Stahlzaun am Nesselgrundweg in Klotzsche eingeklemmt. Von allein kam der Schwarzkittel weder vor noch zurück. Passanten alarmierten daraufhin die Feuerwehr, die mit insgesamt 17 Einsatzkräften anrückte. Mit einem hydraulischen Spreizer wurde die Sau schließlich befreit.

