Einbrecher klauen Fahnen und Fuchs

In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag stiegen bislang unbekannte Täter in das Haus einer Studentenverbindung in der Sybelstraße in Marburg-Biedenkopf (Hessen) ein. Bei ihrem Beutezug ließen die Einbrecher 2 Fahnen sowie ein Fuchspräparat mitgehen. Schaden: rund 6.000 Euro. Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können, melden sich bitte bei den Beamten der Polizeistation Marburg (Tel.: 06421/4060).

ml