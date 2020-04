Erster Jagd- und Forstbetrieb mit Zertifizierung „Nachhaltige Jagd“ ausgezeichnet

Die DQS mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein unabhängiger Prüfdienstleister und hat in einem aufwändigen Prüfverfahren das nachhaltige Jagen der 1997 gegründeten und in Stolberg im Südharz ansässigen Gesellschaft bewertet.

Geprüft wurde nach Maßgabe von 22 Kriterien zur jagdlichen Nachhaltigkeit, die die deutsche Delegation des Internationalen Jagdrates CIC und der DJV in den letzten drei Jahren erarbeitet und anlässlich der Messe Jagd und Hund im Januar 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt haben.