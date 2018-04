Fuchs mit Schreckschusswaffe beschossen

Ein Anwohner hörte die Schüsse vom Grundstück an der Opladener Straße in Köln (Nordrhein-Westfalen) und alarmierte die Polizei. Die ausgerückten Polizisten entdeckten den Schützen am Ort des Geschehens sofort und nahmen ihm die Schreckschusswaffe ab. Nach eigenen Angaben hatte der 40-Jährige die Schreckschusswaffe gegen den Fuchs gerichtet, nachdem dieser 2 Gänse gerissen hatte. Gegen den Geflügelhalter läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

ml