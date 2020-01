Hambacher Forst: Geländewagen zerkratzt

Die Organisation „Animal Liberation Front“ hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Anschläge auf Jagdeinrichtungen verübt, die Täter werden leider nur selten gefasst.

Diesmal beschmierten und zerkratzten der/die Täter einen geparkten Geländewagen in Morschenich. Das Fahrzeug wurde Polizeiangaben zufolge in einem teils verlassenen Ort am Rande des Hambacher Forstes gegen 11 Uhr abgestellt. Als der Fahrer nach ca. 40 Minuten zurückkam, war es großflächig beschmiert und zerkratzt.