Hund schießt auf Jäger

Der Unfall ereignete sich in der Nähe von El Paso im US-Bundesstaat Texas. Der Schuss ging durch die Sitzlehne und traf den 74-Jährigen in die Brust. Dieser schaffte es, über sein Handy Hilfe zu holen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde der Jäger in einem Krankenhaus in El Paso operiert und anschließend direkt in eine Reha-Klinik gebracht.