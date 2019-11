Interview mit Andreas Leppmann von Fellwechsel

Wie lange dauert es, bis ich meinen Fuchsbalg, den ich an einer Sammelstelle abgebe, als Trophäe zurückbekomme?

Wir haben noch nicht alle Tiere gestreift und die Gerbedauer liegt derzeit bei 4 bis 6 Monaten. Es kann also bis zu einem Jahr dauern, bis Jäger Ihren fertigen Balg geliefert bekommen.

Die nächste Saison hat gerade begonnen. In welchem Zeitraum können Jäger welche Arten sammeln?

Die Saison geht

für Fuchs, Waschbär, Nutria, Bisam, Marderhund und Dachs von Mitte November bis zum 08. Februar;

für Steinmarder, Baummarder, Mink und Iltis bis zum 28. Februar.

Welche Tiere werden angenommen?

Wir nehmen an: Fuchs, Waschbär, Nutria, Bisam, Steinmarder, Baummarder, Iltis, Marderhund, Dachs und Mink.

Jägerinnen und Jäger sind irritiert, dass Fellwechsel für Fuchs, Nutria und Bisam in der Saison 2019/20 keine Ankaufspreise mehr bezahlt. Warum ist das so?

Auf der einen Seite verwerten wir die Bälge für eigene Produkte, sind aber natürlich bei den großen Mengen auch auf den Absatz über Fellbörsen angewiesen. Auf den letzten Fellbörsen wurden Fuchsbälge für jeweils 11 US-Dollar gehandelt – fertig gegerbt. Wir müssen uns dieser Marktrealität stellen und können nicht weiterhin 8 Euro pro Fuchs im Kern bezahlen. Die zusätzlichen Kosten für Logistik, Lagerung, Streifen sowie Gerben sind derzeit einfach zu hoch. Wir werden jedes Jahr vor der Saison die Marktsituation prüfen und entsprechend die Preise anpassen.

Zahlreiche Jägerinnen und Jäger haben bereits in der Saison 2017/18 und 2018/19 Tiere geliefert. Wann bekommen sie ihr Geld?

Vom Abholen der Tiere bis zur fertig gegerbten Ware vergeht in der Regel ein Jahr. Für Tiere, die wir in der Saison 2017/18 eingesammelt haben, zahlen wir noch in diesem Jahr. Für Tiere aus der Saison 2018/19 fließt das Geld dann 2020.

Wie wollen Sie die Jägerschaft mobilisieren, Fellwechsel weiterhin zu unterstützen, wenn es beispielsweise für den Fuchs keine Auszahlung mehr geben soll?

Unser Plan ist ja nicht, dauerhaft für den Fuchs kein Geld auszuzahlen. Wir müssen an die Marktsituation angepasste Ankaufspreise finden. Wir begreifen Fellwechsel zudem als Gemeinschaftsaufgabe: Neben den rein wirtschaftlichen Interessen jedes Einzelnen sollten wir das politische Signal nicht vergessen. Die konsumtive Nutzung von Tieren, die wir erlegen, war bei den jüngsten Novellen der Landesjagdgesetze ein wichtiges Kriterium. Wir haben zwar die gesetzliche Verpflichtung, invasive Arten einzudämmen. Und heimisches Raubwild bejagen wir intensiv, um bedrohte Offenlandarten zu schützen. Doch nur, wenn wir darüber hinaus belegen können, dass wir die anfallenden Felle verwerten, ist die Raubwildbejagung auf Dauer politisch gesichert. Wir appellieren an alle Jäger: Geben sie den erlegten Fuchs bei Fellwechsel ab, statt ihn einfach zu vergraben – wir garantieren eine sinnvolle, nachhaltige Verwertung.

Wie soll ich die Tiere einfrieren und beschriften?

Ganz einfach: Zum Beispiel die Vorder- und Hinterläufe des Fuchses mit einer Hand fassen und das Tier mit dem Rücken voran in einen stabilen Müllsack legen. Gelbe Säcke eignen sich überhaupt nicht und dürfen wir auch nicht annehmen. Dann die Luft herauspressen und den Sack mit einem Kabelbinder verschließen. An diesem bitte auch einen Gefrierbeutel mit dem Herkunftsnachweis befestigen. Das verpackte Tier schließlich direkt in die Gefriertruhe legen. Ganz wichtig: Den Herkunftsnachweis so falten, dass wir die Tierart von außen erkennen können. Das hilft uns später beim Sortieren der Tiere. Den Herkunftsnachweis bitte nicht aufkleben oder tackern und keine Prospekthülle dafür verwenden. Diese Methoden haben den Praxistest nicht bestanden.

Was wünschen Sie sich für die kommende Saison?

Ich wünsche mir weiterhin die Unterstützung der Jägerschaft. Wir sind ein kleines Start-up-Unternehmen mit zweieinhalb Stellen. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir das Vorzeigeprojekt gemeinsam nach vorne bringen. Wer die Jagd für die kommenden Generationen erhalten will, der sollte auch weiterhin Fellwechsel unterstützen. Wer weiter unentgeltlich Tiere liefert und auch Produkte bei uns erwirbt, hilft uns dieses Unternehmen auf gute Füße zu stellen.