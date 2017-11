Jäger fasst Autolenker mit über 2 Promille

Vergangenen Sonntagmorgen meldete ein Jäger einen Ruhestörer in seinem Revier in Dörth im Rhein-Hunsrück-Kreis (Rheinland-Pfalz). Während die Beamten auf dem Weg waren, sprach der Grünrock den Fahrer an. Ihm kam eine ordentliche Fahne entgegen. Als die Polizeistreife den Mann überprüfte, stellten die Ordnungshüter fest, dass der 26-Järhrige mit 2,19 Promille unterwegs war. Um ein Strafverfahren wird er nicht herumkommen.

sl