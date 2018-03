JGHV: Neuer Präsident gewählt

Kaum mehr ein freier Platz, so voll war die Orangerie des Hotel Maritim in Fulda (Hessen) zur 105. Hauptversammlung des JGHV am gestrigen Sonntag. Mit eindeutigen Voten wurde das neue Präsidium gewählt. Karl Walch übernimmt das Amt als Nachfolger von Werner Horstkötter. Zum Vizepräsident wurde Friedhelm Röttgen gewählt. Josef Westermann bleibt Obmann für das Hundewesen. Josef Rieken und Wilfried Schlecht sind künftig Beisitzer.