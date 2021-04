Kamera-Stativ mit Langwaffe verwechselt

Die Schutzmänner rückten in Erwartung eines bewaffneten Mannes in Tarnkleidung in ein Naherholungsgebiet in der Nähe eines Campingplatzes an. Wie BR.de berichtete, wurde der Bereich im Wundermühlenweg mit mehreren Streifenbesatzungen umstellt. Die Polizei stellte in kürze fest, dass es sich lediglich um einen Vogelbeobachter in Tarnkleidung handelte. Dieser führte statt der erwarteten Langwaffe ein Kamera-Stativ mit sich.

jb