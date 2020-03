Kanzel demoliert

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 16. und 22. März. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Hochsitz, der oberhalb des Steinbachstadions aufgestellt ist. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 200 Euro. In der Vergangenheit war es in dem entsprechenden Bereich bereits mehrfach zu illegalen Müllablagerungen gekommen. Hinweise in diesem Fall geben Sie bitte an die Beamten des Polizeipostens Abtsgmünd (Tel.: 07366/966615).

