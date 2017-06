Die Einsatzkräfte stiegen mit Wathosen in das Becken im Schafhudeweg in Iserlohn (Nordrhein-Westfalen). Eines der Kitze wurde sofort gefasst und an den Beckenrand gebracht. Das Zweite war so verängstigt und versuchte zu fliehen, dass es mit Steckleiterteilen in eine Ecke gedrängt werden musste, um es retten zu können. Beide Kitze blieben unverletzt.

