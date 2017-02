Dass die Italiener nicht nur Eis und Schickimicki können, ist bekannt. Aber was ist mit stabilen Tretern fürs Revier? Das haben wir am Lynx Mid GTX des italienischen Berg- und Outdoorschuh-Spezialisten Zamberlan getestet, der jetzt auch die deutschen Grünröcke mit einer Jagdschuh-Kollektion begeistern will.