Funktionsshirt von Gamsbokk

Sehr praktisch sind die eingenähten Daumenlöcher an den Ärmeln. Und wer auch am Hochsitz nicht auf sein Smartphone verzichten möchte: Im Oberarmbereich befindet sich jeweils eine Tasche mit Reißverschluss, die über einen verdeckten Kabelkanal für Kopfhörer mit Ausgang am Kragen verfügt. Dort ist die Technik sicher verstaut.

Das 125 Euro teure Funktionsshirt eignet sich vor allem als Sommerbekleidung oder als leichte Zwischenschicht für den Einsatz bei Bewegungsjagden. An der Roten Arbeit beteiligen sollte man sich anschließend aber eher nicht, denn die Ärmel lassen sich nur sehr schwer hochkrempeln. Schön wären auch einige Farbvarianten.

Weitere Infos: www.gamsbokk.de.

fh