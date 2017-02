Nordrhein-Westfalen: Jäger überlebt mit sehr viel Glück

Eine RTW-Besatzung des MHD rückte daraufhin aus, um nach dem Mann zu sehen. Als die Rettungsassistenten die Hütte betraten, gaben ihre Luftwarngeräte Alarm. Die Sanitäter brachten den Jäger schnellstens an die frische Luft und alarmierten die Feuerwehr. Die ermittelte Kohlenmonoxidwerte weit über der zulässigen Norm. Das Gebäude wurde gründlich gelüftet. Vermutlich konnte das gefährliche Gas durch einen defekten Ofen entweichen. Erst wenige Tage zuvor waren sechs Jugendliche in Franken im Schlaf in einer Laube an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben.

dk