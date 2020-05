Nackter Mann klaut Waldarbeiter Trinkflasche

Wie kam es zu dem enormen Durst? Der Polizeimeldung zufolge erklärte der 27-Jährige gegenüber den Beamten, brasilianische Baumrinde geraucht zu haben.

Die Polizisten leisteten erste Hilfe und wickelten den Rauchliebhaber in eine Decke. Was ein Glück für ihn wenig später. Denn da wurde das abgeschlossene Auto des jungen Hamburgers auf einem Waldweg entdeckt. Und wie es der Zufall wollte, kamen dann auch noch zwei Reiterinnen vorbei und gaben den Hinweis auf einen in der Nähe liegenden Rucksack, in dem sich zumindest einige Gegenstände des Unbekleideten befanden, wie die Polizei weiter mitteilt. Daneben habe zwar auch die Kleidung gelegen – aber leider nicht der Autoschlüssel.

Ob brasilianische Baumrinde rauchen erlaubt ist, wird derzeit geprüft. Auf jeden Fall erwartet den Hamburger jetzt ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung am Pkw.

fh