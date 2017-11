Neues vom Schluchseewolf

Am vergangenen Mittwochabend überprüften Beamte des Polizeipräsidiums Freiburg verschiedene Objekte in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Waldshut-Tingen. Die Durchsuchung verlief auf freiwilliger Basis, wie die Staatsanwaltschaft Freiburg und das Polizeipräsidium Freiburg gestern in einer Pressemitteilung bekanntgaben. Nun werden die Untersuchungsergebnisse ausgewertet. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen gibt es nun auch Hinweise auf einen möglichen Tatort.

sl