Polen: Keine Entspannung bei der ASP

Das berichtet topagrar online. Allein in der vorletzten Woche gab es 50 neue Funde von verendeten Wildschweinen, so die Oberste Veterinärbehörde des Landes. Seit Jahresbeginn bis Mitte Mai wurden insgesamt 2.537 neue Fälle registriert, was deutlich über der betreffenden Zahl im Vorjahreszeitraum liegt. Derzeit tritt die ASP in sechs Landkreisen auf, die sich über das ganze Land verteilen. Ein bestätigter Fall trat nur rund 25 km von der deutsch-polnischen Grenze entfernt auf.