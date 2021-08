Pro Gänsejagd

Bei diesem Argument werden menschliche Empfindungen auf Wildtiere übertragen. Lebenslange Paarbindung – Tod eines Partners – eine lebenslang trauernde Gans wird suggeriert. Dem ist nicht so. In der Natur ist der Tod allgegenwärtig. Prädatoren, Seuchen, Unfälle, etc. tragen zu einem stetigen Sterben im Tierreich bei. Wildtiere sind an diese Umstände gewöhnt und tragen dem durch entsprechendes Verhalten Rechnung. Stichwort: Wieder- oder Umverpaarung. Zudem fehlt der wissenschaftliche Nachweis, worin sich die schwere arttypische Verhaltensbeeinträchtigung äußert.