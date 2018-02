Prozessauftakt Jäger-Dschihadist

Vor Gericht erzählte der Angeklagte, er habe „die Jagd im Blut“, da in seiner Heimat jeder Bauer eine Schrotflinte besäße. Weit her kann es damit jedoch nicht gewesen sein, denn auf Nachfrage der Richter gestand er, nur ein Mal im Sauerland ein Stück Schwarzwild gestreckt zu haben. Außerdem gab er zu, dass die im Mai 2017 in einer Garage in Neukirchen-Vluyn gefundenen Chemikalien ihm gehört hatten.

Für den Prozess sind 8 Verhandlungstage angesetzt, das Urteil soll Ende März fallen. Die DJZ bleibt am Ball.

