Reh läuft zufällig in Pfeil

Wie die Polizei mitteilt, verständigte ein Jagdpächter am Mittwochnachmittag die Dienststelle Kaiserslautern und machte eine Anzeige, weil er in Olsbrücken (Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg) 1 totes Reh gefunden hat, in dem ein Pfeil steckte.

Noch am selben Abend meldeten sich dann die Eltern einer 14-Jährigen auf der Wache, und machten Angaben zu der Tat. So hätten Vater und Tochter auf einem Privatgrundstück mit einem Sportbogen geschossen.