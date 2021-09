Rehrettung aus Klärbecken

„Ein junges Reh war in das Becken einer Kläranlage in Xanten-Lüttingen geraten und saß in einem Zulaufschacht fest“, so die Feuerwehr Xanten zur Ausgangslage. Um dem Stück aus der Patsche zu helfen, entfernten die Einsatzkräfte die über dem Schacht befindlichen Gitter. Per Leiter konnte das Reh an die Oberfläche befördert und unverletzt in die Freiheit entlassen werden.

