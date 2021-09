Windbestimmung leicht gemacht

Nicht weniger verwunderlich ist die Tatsache, dass Meteorologen sich trotz hochspezialisierten Computerprogrammen bei der Vorhersagen von Wetter und Wind heute noch erschreckend oft daneben liegen. Ein Blick ins Internet oder die Wetter-App vor dem Ansitz ist sicherlich ratsam, die Situation im Revier erfährt der Jäger meist erst vor Ort. Aufgrund der lokalen Reververhältnisse können die Windverhältnisse erheblich von der zuhause recherchierten Hauptwindrichtung abweichen. So entstehen beispielsweise auf Freiflächen häufig Kesselwinde. Der Wind küselt generell häufiger als wir denken – gerade an Wald-Feld-Kanten. Hinzu kommen aufsteigende Luftströmungen an Berghängen oder die häufig abends eintretenden Fallwinde an Hängen oder Tälern, Windschattenlagen und in Küstennähe der wechselhafte Seewind uvm.

Kurzum: Der Jäger kommt nicht umhin bei der Ankunft im Revier und bestenfalls nochmal auf der Kanzel den Wind zu prüfen. Neben Tabakrauch und Seifenblasen etc. gibt verschiedene kleine Hilfsmittel, die dem Waidmann wertvolle Windinformationen vor Ort liefern. Drei einfache, aber effiziente Windanzeiger habe ich für euch zusammengestellt: