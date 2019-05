In Höhe des Hannibal-Centers in Bochum versuchte der junge Rotrock, die vielbefahrene Dorstener Straße zu überqueren. Mitarbeiter des Bochumer Umweltservices zögerten nicht lange und fingen den kleinen Räuber ein. Nach Rücksprache mit einem Förster wurde der Jungfuchs in einem nahegelegenen Waldgebiet wieder ausgesetzt.

