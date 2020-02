Rotwild Abschuss: Jagdverbände distanzieren sich

Ebenso entsetzt zeigte sich auch die Salzburger Jägerschaft. „Es ist meine Hoffnung, dass sich daran kein Jäger oder Jägerin beteiligt hat. Dies hat nichts mit der Jagd zu tun, welche wir so vehement vertreten“, so Landesjägermeister Max Mayr Melnhof in einer Pressemitteilung. Derartige Gatter seien zur Reduktion von Wildbeständen strikt abzulehnen.

Auch der BJV hat nun als erster deutscher Landesjagdverband auf die Vorfälle in Kaisers reagiert. Wintergatterabschüsse seien kategorisch abzulehnen. Dazu BJV-Vizepräsident Thomas Schreder: „Ich bin entsetzt über solche Praktiken unter dem Deckmantel der Seuchenbekämpfung. Derartige Massenabschüsse von Rotwild im Gatter sind mit dem Tierschutz nicht vereinbar. Deshalb sind solche Maßnahmen mit dem BJV nicht zu machen.“

