Rotwild-Gemetzel

In Kaisers (Tirol) wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar in einem Gatter 33 Stück Rotwild auf Anordnung der Veterinärbehörde erschossen. Die Bilder zeigen das schreckliche Ausmaß dieser Aktion. Neben viel Schweiß und gestapelten, toten Stücken direkt am Zaun auch schlechte Schüsse.