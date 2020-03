Saujagd in Emsdetten

Denn das Tier, was da am vergangenen Donnerstagabend um 18.45 Uhr auf dem Herberge Damm frei herumlief, war kein Wildschwein. Bei der Wutz handelte es sich um ein zahmes Hausschwein. Nachdem ein Autofahrer das Tier fast angefahren hatte, flüchtete es in einen Vorgarten. 2 Jäger fingen die Wutz mit einem Netz dort ein und brachten sie in einer Platiktonne zur Halterin zurück. ml