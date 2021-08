Schlechte Äsung für den Hasen?

Wenn man beim Hasen die gleichen negativen Auswirkungen unterstellt, die eine einseitige Ernährung beim Menschen zur Folge hat, dann ist es durchaus nachvollziehbar, wenn gesagt wird, dass die Äsung für den Hasen schlechter geworden und er deswegen nicht mehr so widerstandsfähig gegenüber Krankheiten ist. Die Annahme, dass er sich auch nicht mehr so vermehrt wie früher, beziehungsweise dass deswegen nicht mehr so viele Junghasen groß werden, ist ebenfalls verständlich. Vom gedanklichen Ansatzher zuzustimmen ist ferner der vielfach zu hörenden Behauptung, dass die Äsung für den Hasen neben der Einengung ihrer Vielfalt auch qualitativ schlechter geworden ist, und zwar wegen der „Überdüngung“ der Felder und Wiesen mit Stickstoff. Ein hoher Nitratgehalt in den Pflanzen vermag nämlich durchaus zu anhaltenden und starken Verdauungsstörungen, ja sogar zu akuten Vergiftungen zu führen, insbesondere bei jungen Tieren. Dass die Hasen unter anderem deswegen weniger geworden sind, weil sie „totgedüngt“ werden, ist also ebenfalls nicht grundsätzlich von der Hand zu weisen. Die Frage ist jedoch, ob die skizzierten „angeblichen“ Verschlechterungen der Äsung in der Praxis zum Tragen kommen und sich letztlich so auswirken, wie beschrieben, so dass der eingetretene Rückgang des Hasen beziehungsweise der Hasenstrecken im Wesentlich darauf zurückzuführen ist. Wenn man zur Beantwortung dieser Frage die Erfahrungen der Praxis sowie die Befunde diesbezüglicher orientierender Untersuchungen heranzieht, dann ergibt sich jedoch die Aussage, dass es mit der Äsung für den Hasen offensichtlich noch nicht so schlecht bestellt ist und dass es zwischen ihr und dem Rückgang des Hasen keinen primären kausalen Zusammenhang gibt. Man müsste dann nämlich folgende Situationen in der Praxis vorfinden: Erstens müssten die Hasen heute wegen der Einengung der Vielfalt der Äsung eine schlechtere Kondition sowie ein geringeres Gewicht aufweisen; zweitens müsste gleichsam als Ergebnis des schlechteren Ernährungszustandes eine geringere Vermehrungs- und Zuwachsrate feststellbar sein; drittens müsste man wegen des Fehlens der „Hasenapotheke“ vermehrt kranke Hasen vorfinden und viertens müssten wegen des angeblichen Totdüngens in größerer Zahl eingegangene Hasen gefunden werden, bei denen die Symptome einer Nitritvergiftung nachzuweisen sind. Die zuletzt angeführte Situation ist bisher aber nirgendwo festgestellt oder mitgeteilt worden. Vergiftungen als Todesursache finden sich in den Untersuchungsbefunden von Fallwildhasen so selten, dass davon ausgegangen werden muss, dass die starke Stickstoffdüngung und als Folge davon der hohe Gehalt an Nitrat in der Äsung von den Hasen offensichtlich ohne tödliche Komplikationen vertragen wird. Es gibt ferner in der Praxis auch keine Hinweise darauf, dass die Vitalität der Hasen wegen der fehlenden Wildkräuter spürbar nachgelassen hat. Zumindest ist nicht bekannt, dass in den Revieren deutlich mehr kranke und verendete Hasen angetroffen werden als früher, wenn man von den Regionen absieht, in denen gerade ein Seuchenzug des EBH-Syndroms grassiert. Das müsste aber der Fall sein, wenn es denHasen heute an Widerstandskraft gegenüber Krankheiten in größerem Ausmaß fehlen würde, weil sie sich nicht mehr in ihrer Apotheke bedienen können.