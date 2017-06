Selfie-Missbrauch an Kitz

„Eine besorgte Frau klingelte an meiner Türe und sagte, da läge ein Kitz allein am Wegrand. Ich machte mir erst keine weiteren Gedanken, da die Ricken ihre Kitze bekanntlich im Gras ablegen.“ So der 18-jährige Joel Prinz. „Ich ging trotzdem mal nachsehen und traf 2 Frauen an. Sie waren Mitte 20 und erzählten mir, Selfies mit dem Tier gemacht zu haben. Sie hatten sich schon gefragt, was das für ein Tier sei und das obwohl sie mit Wanderschuhen und Rucksack unterwegs waren. Von denen hätte ich eigentlich erwartet, dass sie wissen, dass ein Kitz nicht angefasst werden darf. Aber sie wussten nicht mal was es ist. Traurig aber war.“ Der Jäger aus Altena (Nordrhein-Westfalen) ist entsetzt.