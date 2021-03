„Mini-Schwein“ beschäftigt Fachdienst

„Es handelt sich um ein weibliches, jugendliches Miniaturschwein, zirka 40 Zentimeter groß und 65 Zentimeter lang“, erläutert Katja Schröder, stellvertretende Kreissprecherin. Das Schwein weise einen zertrümmerten Schädel auf. Solche Verletzungen könnten bei einem Zusammenprall mit einem Fahrzeug entstehen. „Es ist aber auch möglich, dass das Minischwein Opfer von anderweitiger Gewalt wurde“, so Katja Schröder. Zur genauen Abklärung der Todesursache werde das Schwein nun zur Obduktion in das Veterinärinstitut Hannover gebracht.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, bitte per Mail an lebensmittel.tiere@landkreis-peine.de, telefonisch unter der Rufnummer 05171/ 401-6023 oder per Post an Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Burgstr. 1, 31224 Peine.

PM/fh