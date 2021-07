Trophäenjagd für Tierschutz erhält Film-Preis

Weitere Preisträger sind Dagny Lüdemann, Chefreporterin Wissen bei Zeit-Online in der Kategorie „Online“ mit ihrem Blick ins „Fledermaus-Schlafzimmer“. In der Kategorie „Hörfunk“ gewinnt Silke Schmidt-Thrö, die vor allem Kindern in ihrem Hörfunk-Feature „Wilde Nachbarn in der Stadt“ (Bayerischer Rundfunk) von reizvollen Begegnungen und lauernden Gefahren in der Großstadt berichtet. In der Kategorie „Print“ wurde Dr. Rudolf Neumaier für seinen Bericht „Frei zum Abschuss“ in der Süddeutschen Zeitung ausgezeichnet, in dem sich der Autor kritisch mit der Darstellung des Rehs als Schädling auseinandersetzt.

